На 233-м полигоне продолжаются боевые стрельбы противотанковых подразделений

В рамках полевых занятий, которые продлятся около месяца, личный состав сводной противотанковой артиллерийской батареи дивизиона подполковника Виктора Дмитренко выполняет зачетные огневые задачи боевым выстрелом. Для выполнения данных стрельб используются снаряды, срок годности которых близится к завершению. Всего расчеты сводной батареи должны отстрелять около семи тысяч снарядов.

По словам заместителя командира 26-й Бердичевской артиллерийской бригады полковника Виталия Чижа, на Ровенщину личный состав сводной батареи и управления дивизиона прибыли в конце марта. Поэтому позиции приходилось оборудовать в снегу, а первые стрельбы из пушек МТ-12 «Рапира» выполнять то под дождем, то под мокрым снегом. Однако техника и вооружение не подводили, а личный состав хорошо справлялся с поставленными задачами. В течение первой недели воины-артиллеристы отстреляли 1200 снарядов. Действия расчетов за эти дни уже доведены до автоматизма.

– В составе расчетов присутствуют как военнослужащие военной службы по контракту, так и срочники, – сообщил заместитель командира противотанкового артиллерийского дивизиона по воспитательной работе майор Алексей Петрук, – для первых эти стрельбы – еще одна ступенька в их росте, как профессиональных солдат.

По итогам первой недели боевых стрельб лучшим стал расчет младшего сержанта Александра Кушнира, лучшим наводчиком пушки признали старшего наводчика солдата Александра Щербину. Среди офицеров лучшие результаты показал командир противотанковой артиллерийской батареи капитан Богдан Буловацкий.

Стоит отметить, что через неделю на полигон прибудет около 40 офицеров-артиллеристов 26-й артиллерийской и 30-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которые также выполнят зачетные огневые задачи боевым выстрелом.