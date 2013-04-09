Министр обороны принимает участие в выставке LAAD-2013 в Бразилии

В ходе визита делегация посетит Международную выставку авиационной, аэрокосмической и оборонной промышленности LAAD-2013 в г. Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия), на которой, в частности, представлены отечественные образцы вооружения и военной техники.

Во время рабочего визита предусматривается встреча и переговоры Павла Лебедева с Министром обороны Федеративной Республики Бразилия Сельсом Аморимом.

После этого украинская военная делегация перелетит в Аргентину, где 10-11 апреля в г. Буэнос-Айресе руководитель оборонного ведомства планирует встретиться с министром обороны Аргентинской Республики доктором Артуро Антонио Пурицелли.

В ходе встреч будут обсуждаться перспективы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах между Министерством обороны Украины и оборонными ведомствами латиноамериканских стран, будут согласованы приоритетные направления его дальнейшего развития.

Справка. Международная выставка авиационной, аэрокосмической и оборонной промышленности LAAD 2013 (International Exhibition and Conference on Aerospace & Defence Techology) проходит с 9 по 11 апреля 2013 года в г. Рио-де-Жанейро. Выставка LAAD была впервые проведена в 1997 году и с тех пор проходит раз в два года.

Посетители выставки LAAD 2013 смогут получить информацию о вооружении и военной технике, представленную на современном рынке. Экспозиция LAAD размещается в павильоне, где образцы ВВТ демонстрируются главным образом в виде макетов, моделей, на постерах и других рекламных материалах.