Морской тральщик "Черкассы" провел ряд тренировок в составе BLAСKSEAFOR

Сегодня, 9 апреля, украинский корабль после четырехдневного пребывания в городе Варна (Болгария), где началась активация, в составе оперативного соединения кораблей покинул порт с целью отработки задач морской фазы активации. Вместе с иностранными коллегами экипаж "Черкасс" под командованием капитана 3 ранга Юрия Федаш в период до 12 апреля примет участие в тренировках по мониторингу и контролю судоходства, ведению надводной обстановки, связи, в учениях "человек за бортом", по опросу судов, плавания в ордере, маневрирования, поиска и спасания и т.п..

На переходе морем от Севастополя до порта Варна украинский корабль совершил практические артиллерийские стрельбы, расстрел плавучей мины, провел ряд корабельных боевых учений и тренировок.

Согласно плану активации, с 12 до 16 апреля "Черкассы" в составе кораблей BLAСKSEAFOR будет находиться в порту города Констанца (Румыния).