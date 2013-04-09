Инспекция Минобороны проверяет Военную академию

В течение недели комиссия, возглавляемая Главным инспектором Сухопутных войск ВС Украины генерал-майором Игорем Тимошенко, проверит состояние учебной и методической работы, материально-технической базы, финансово-хозяйственной деятельности, организации практических занятий по боевой подготовке со специалистами факультета ВДВ и разведки во время полевого выхода на Широколановском общевойсковом полигоне.

Как рассказал заместитель начальника академии полковник Юрий Клят, инспекторы во время контрольных занятий также оценят индивидуальную подготовку постоянного состава управления учебного состава и факультетов Высокомобильные десантных войск и разведки, Подготовки специалистов материально-технического обеспечения. Для этого военнослужащие академии составят зачеты по строевой, физической, тактической подготовки, знания Уставов Вооруженных Сил Украины, а представители факультета ВДВ и разведки - дополнительно по воздушно-десантной подготовке.

Среди других задач инспекционной комиссии - определение проблемных вопросов и оказание помощи в дальнейшем развитии Военной академии в Одессе.