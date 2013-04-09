В Украине продолжается утилизация избыточного стрелкового оружия и боеприпасов

Главной темой мероприятия стало привлечение дополнительных добровольных финансовых взносов стран-членов НАТО на проведение 2-го этапа утилизации, согласно которому планируется уничтожить 73 500 тонн обычных боеприпасов, 366 тысяч единиц стрелкового оружия и 3 млн противопехотных мин ПФМ-1 в течение четырех лет.

Своим видением перспективы поделились менеджер программ общих проектов Агентства НАТО по материально-техническому обеспечению (NAMSA) Бюлент Тюдеш, заместитель Главы Миссии Посольства США в Украине Эрик Шульц, а также исполняющий обязанности директора бюро по сокращению и нераспространению вооружений Госдепартамента США Стивен Костнер.

– Для выполнения запланированных объемов утилизации в полном объеме в установленные сроки нам необходимо еще в этом году получить около 4 миллионов евро добровольных взносов, – отметил Бюлент Тюдеш.

Финансовая помощь Трастового фонда на втором этапе проекта составит около 25 миллионов евро. Одной из основных проблем недостаточной финансовой поддержки проекта сегодня является уменьшение количества доноров. Их количество по сравнению с первым этапом проекта уменьшилось с 18 до 7. По словам Стивена Костнера, финансовый вклад США составляет 4,6 млн долларов, но только на добровольных взносах от США Украина не сможет справиться с выполнением проекта.

Среди присутствующих мероприятия были представители посольств Болгарии, Латвии, Турции и Германии. Военное ведомство представлял заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Григорий Саковский, который выразил благодарность международному сообществу за оказанную материально-техническую помощь нашей стране и отметил производственную мощность отечественных государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Справка. Первый этап проекта начался в 2006 году и успешно завершился в конце 2011 года. В рамках первого этапа проекта уничтожено 15 тысяч тонн боеприпасов, 400 тысяч единиц легкого вооружения и стрелкового оружия (ЛВСО) и 1 тысяча переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Кроме того, при финансовой поддержке Трастового фонда НАТО на Донецком казенном заводе химических изделий изготовлено и установлено оборудование (инсинератор) по сжиганию боеприпасов малого калибра и элементов боеприпасов. Вклад Трастового фонда в этот этап проекта составил 10,8 млн евро.

Второй этап проекта начался в апреле 2012 года подписанием новых контрактов на утилизацию оружия и боеприпасов. Планируется уничтожить 73 500 тонн обычных боеприпасов, 366 тысяч единиц стрелкового оружия и 3 миллиона противопехотных мин ПФМ-1.

Донорами этого этапа проекта на сегодня выступают США, Германия, Швейцария, Турция, Ирландия. Европейский Союз выступает спонсором утилизации противопехотных мин.

В рамках второго этапа проекта привлечены производственные мощности ГП «Укроборонлизинг» в г. Каменец-Подольский по утилизации стрелкового оружия, «Центр УОС-ДМ» Государственного предприятия «Укроборонсервис» по утилизации обычных боеприпасов, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в г. Шостка, Донецкий казенный завод химических изделий, Государственное предприятие «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод».

18 апреля 2012 года подписаны трехсторонние контракты (НСПА (Агентство НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению) – Министерство обороны Украины – главные исполнители) на выполнение работ по утилизации обычных боеприпасов и стрелкового оружия в рамках второго этапа проекта.

1 февраля 2013 года в Киеве, в помещении Офиса связи НАТО в Украине, состоялось подписание трехстороннего контракта по утилизации противопехотных мин типа ПФМ-1 (1С) между Министерством обороны Украины, Агентством НАТО по материально-техническому обеспечению и снабжению (НСПА) и Государственным предприятием «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод».

Вклад стран-доноров на утилизацию мин составлять 1,8 млн евро, срок исполнения – около 3,5 лет.