В Севастополе отметили 76-летие Академии ВМС имени Нахимова

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин в приветственном слове отметил, что легендарное училище, которое впоследствии было трансформировано в военно-морской институт, а затем – Академию ВМС им. П.С.Нахимова, стало настоящей кузницей офицерских кадров, которая подготовила для флота тысячи офицеров, сотни адмиралов и генералов, выпускники которой удостоены высших государственных наград.

– За годы независимости Украины Академия стала ведущим учебным заведением, где готовится элита отечественного флота, – подчеркнул командующий. Он поблагодарил профессорско-преподавательский состав, командиров и начальников, ветеранов флота за подготовку и воспитание офицерских кадров, пожелал им новых успехов.

В праздновании годовщины приняли участие и выступили с приветственными речами председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, командующий Черноморским флотом РФ, бывший выпускник ЧВВМУ им. П.С.Нахимова вице-адмирал Александр Федотенков, благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергей Халюта, представители ветеранской общественности. Гостями праздника также стали командующий ВМС Украины в 1992-1993 годах вице-адмирал Борис Кожин, командующий ВМС Украины в 2010-2012 годах, бывший выпускник ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, а ныне помощник министра обороны Украины адмирал Виктор Максимов, представители Севастопольского городского совета, Гагаринской РГА в городе Севастополе. Участники мероприятий возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны выпускникам училища, посмотрели фильм о высшем учебном заведении и оценили выступление команды КВН Академии ВМС им. П.С.Нахимова.

Всего за годы существования ЧВВМУ им. П.С.Нахимова, СВМИ имени П.С.Нахимова, Академии ВМС имени П.С.Нахимова здесь подготовлено более 17 тысяч офицеров. Следует добавить, что курс подготовки в Академии прошли также 112 иностранных специалистов из разных стран, и сегодня такое обучение здесь продолжается.