В Крыму стартовал третий сезон «Школы выживания» для молодежи

На этот раз в проекте принимают участие 20 парней и девушек из разных областей Украины. Это – ученики старших классов и студенты высших учебных заведений в возрасте от 15 до 19 лет, которых разделили на 4 команды: «Рысь» (синие), «Орел» (зеленые), «Барс» (красные) и «Сокол» (желтые). Каждая команда состоит из 3-х парней и 2-х девушек.

Участники «Школы выживания» под руководством военнослужащих-инструкторов отдельной бригады береговой обороны во главе с капитаном Владимиром Данилко будут учиться военному делу. Команды ищут тайники с задачами на выполнение курса, проводят ориентирование на местности, разворачивают лагерь и защищают его от возможного нападения. Также предусмотрены преодоление высот, горных рек и условных минных полей.

Воины-разведчики делятся с молодежью практическим опытом и создают для участников «Школы выживания» немало «сюрпризов» – вводных, по которым они должны действовать. Выполняя поставленные задачи, команды соревнуются между собой. Оценка происходит по соответствующим критериям, а именно: моральная устойчивость и настроение внутри команды, лидерские качества командира, скорость и качество выполнения заданий и приказов, выносливость участников, взаимопомощь, уровень знаний и активность в культурно-интеллектуальных мероприятиях.

Программой «школы» предусмотрено выполнение упражнений огневых стрельб на полигоне, а также радиальный маршрут, который будет проходить в горных районах, где в годы Великой Отечественной войны действовали отряды Крымских партизан. При этом команды одеты в форму с элементами военной экипировки, размещаются в палатках, а при себе имеют массово-габаритные макеты оружия времен Великой Отечественной войны.

Перед горным походом участники проекта ознакомились с мерами безопасности во время пребывания в горах, осмотрели образцы стрелкового оружия, средства защиты и разведки, провели тренировку в электронном тире бригады. Особое внимание инструкторы проекта уделили оказанию первой медицинской помощи и правилам обустройства лагеря. Был проведен инструктаж по преодолению препятствий с помощью альпинистского снаряжения и без него.