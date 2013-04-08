Заместитель министра обороны рассказал о контрактниках в ВС

Это в студии Украинского национального радио отметил первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник во время прямого эфира передачи "Повестка дня".

По его словам, согласно Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, утвержденной Президентом Украины - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, был разработан проект Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, который передан для утверждения в Кабинет Министров Украины.

Эта программа включает в себя несколько этапов, во время которых общая численность Вооруженных Сил будет оптимизирована за счет приведения в соответствие количества воинских частей, которые занимаются боевой подготовкой и частями обеспечения.

- В течение первого этапа армия будет переходить на контрактную систему комплектования, и осенью этого года состоится последний призыв на срочную службу, - сообщил Александр Олейник.

Оценивая работу по комплектованию Вооруженных Сил Украины военнослужащими по контракту, заместитель Министра обороны Украины подчеркнул, что активно она проводится в Военно-Морских и Воздушных Силах, а также высокомобильных десантных войсках, где в прошлом году вдвое увеличено денежное обеспечение.

- Уже в этом году Правительством принято постановление, которым предусмотрено поэтапное повышение вдвое денежного обеспечения для остальных военнослужащих Вооруженных Сил. Таким образом, мы имеем существенный фактор для мотивации молодых людей идти на службу в армию, - подчеркнул Александр Олейник.

Заместитель главы оборонного ведомства также отметил, что при переходе Вооруженных Сил Украины на новые принципы комплектования учтен опыт армий европейских стран, которые уже перешли исключительно на службу по контракту.

- У нас есть основания утверждать, что наша система комплектования контрактниками сегодня работает эффективно, - отметил Александр Олейник.