В 2013 году военные Украины и Беларуси будут тренироваться вместе

В процессе общения с украинскими коллегами мы с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковником Владимиром Заманом наметили ряд вопросов и векторов сотрудничества в военной и военно-технической областях, - отметил начальник генерал-майор Петр Тихоновский. - Хочу сообщить, что уже в этом году военнослужащие Вооруженных сил Беларуси и Украины будут вместе отрабатывать задания на международных учений "Славянское содружество-2013".

Также генерал-майор Петр Тихоновский добавил, что он поражен достижениями украинских коллег в сфере военного образования.

- Я поражен рабочей атмосферой, царящей в Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Здесь собран большой научный и технический потенциал, замечательные преподаватели и офицеры-руководители, которые "живут" жизнью и проблемами военного учебного заведения. Они делают все для возможное для подготовки офицерских кадров ВС Украины. У вас есть чему поучиться, - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь.

Начальники генеральных штабов ВС Украины и Республики Беларусь сообщили, что в ходе переговоров они рассмотрели возможность создания Украины-белорусских военных подразделений, которые выполняли совместные задачи по гуманитарному разминированию, помощи населению в случаях техногенных катастроф или стихийных бедствий.

- О том, какими будут организационно-штатная структура, объемы задач, место дислокации подразделений, говорить еще рано. Нужно проработать значительный пакет подготовительных документов, - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил-первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Петр Тихоновский. - Начнем, конечно, с небольших подразделений, постепенно наращивая потенциал. Но на этом наши совместные военные проекты не закончатся. В планах - проведение совместных тренировок, соревнований между воинскими коллективами, маневры с применением подразделений военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны обеих стран.