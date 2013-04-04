Во Львове проходит встреча военных представителей Украины и Венгрии

В соответствии с положениями Соглашения Украина и Венгрия ежегодно поочередно проводят на своей территории рабочую встречу по оценкам выполнения Соглашения.

Основной вопрос обсуждения - практическое выполнение Соглашения, оценка ее осуществления в 2012 году и подготовка рекомендаций по проведению верификационных мероприятий в 2013 году.

Венгерскую делегацию возглавляет начальник департамента по контролю над вооружениями министерства обороны Венгрии подполковник Габор Ач. Украинскую делегацию на мероприятии возглавляет начальник отдела международных договоров в области контроля над обычными вооружениями - заместитель начальника Управления верификации Генерального штаба ВС Украины полковник Андрей Гудзь.

- Рабочая встреча должна стать еще одним шагом укрепления доверия и безопасности между Украиной и Венгрией, развития военного сотрудничества между нашими государствами, - отметил полковник Андрей Гудзь.

Стоит добавить, что четкое выполнение международных обязательств в области контроля над вооружениями, предсказуемость и прозрачность считается лучшим вкладом в систему общеевропейской безопасности.

Справка. Соглашение подписано 27.10.1998 года в г. Будапешт в развитие "Венского документа мерам укрепления доверия и безопасности" и по его рекомендации.

Венский документ содержит положения, чтобы государства-участники принимали на двустороннем, многостороннем и региональном уровнях, в том числе на основе отдельных договоренностей, дополнительные меры по укреплению доверия и открытости. Украина имеет такие соглашения со своими соседями Венгрией, Словакией, Польшей и Беларусью. Ведутся переговоры на уровне экспертов о предстоящем заключении соглашения с Румынией. Меры, предусмотренные двусторонним соглашением между Украиной и Венгрией распространяются на 125-километровую пограничную зону каждого из государств. Всего за десять лет стороны провели 55 дополнительных контрольных верификационных мероприятий.