Минобороны совершенствует процесс духовного воспитания военнослужащих

В заседании Совета от Министерства обороны Украины приняли участие начальник отдела по работе с общественными, религиозными организациями и шефских связей Департамента социальной и гуманитарной политики Александр Щербинин и старший офицер отдела полковник Руслан Коханчук. Среди других участников - уполномоченные представители Римо-католической церкви в Украине, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским патриархатом), Украинской греко-католической Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов, а также эксперт Института религиозной свободы Максим Васин.

Во время заседания Совет рассмотрел проект Методических рекомендаций органам военного управления по совершенствованию военно-религиозного сотрудничества в Вооруженных Силах Украины. Соответствующий документ, разработанный Департаментом социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины при участии представителей конфессий и экспертов, стал предметом обсуждения во время заседания.

Методические рекомендации призваны способствовать усилению взаимодействия органов военного управления с церквями (религиозными организациями) по удовлетворению религиозных потребностей военнослужащих Вооруженных Сил Украины, разъяснения порядка такого взаимодействия, приведения этой деятельности в систему. Приложением к Методическим рекомендациям предлагается формуляр блиц-анкеты и типичная тематика бесед относительно духовного воспитания военнослужащих.

Кроме этого Совет по делам пастырской опеки при Минобороны решил в ближайшее время разработать Кодекс чести военного капеллана (священника для военных), методические рекомендации по удовлетворению религиозных потребностей миротворцев.

Присутствующие представители Церквей обсудили план работы Совета на 2013 год.