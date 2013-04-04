Минобороны совершенствует процесс духовного воспитания военнослужащих

12:02, 04 апреля 2013
Армия
0

3 апреля 2013 в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоялось заседание Совета по делам пастырской опеки при Министерстве обороны Украины.

 

В заседании Совета от Министерства обороны Украины приняли участие начальник отдела по работе с общественными, религиозными организациями и шефских связей Департамента социальной и гуманитарной политики Александр Щербинин и старший офицер отдела полковник Руслан Коханчук. Среди других участников - уполномоченные представители Римо-католической церкви в Украине, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским патриархатом), Украинской греко-католической Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов, а также эксперт Института религиозной свободы Максим Васин.

Во время заседания Совет рассмотрел проект Методических рекомендаций органам военного управления по совершенствованию военно-религиозного сотрудничества в Вооруженных Силах Украины. Соответствующий документ, разработанный Департаментом социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины при участии представителей конфессий и экспертов, стал предметом обсуждения во время заседания.

Методические рекомендации призваны способствовать усилению взаимодействия органов военного управления с церквями (религиозными организациями) по удовлетворению религиозных потребностей военнослужащих Вооруженных Сил Украины, разъяснения порядка такого взаимодействия, приведения этой деятельности в систему. Приложением к Методическим рекомендациям предлагается формуляр блиц-анкеты и типичная тематика бесед относительно духовного воспитания военнослужащих.

Кроме этого Совет по делам пастырской опеки при Минобороны решил в ближайшее время разработать Кодекс чести военного капеллана (священника для военных), методические рекомендации по удовлетворению религиозных потребностей миротворцев.

Присутствующие представители Церквей обсудили план работы Совета на 2013 год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter