Престиж контрактной службы в Вооруженных Силах растет

Как сообщил военный комиссар Днепропетровского областного военного комиссариата полковник Сергей Калашников во время пресс-конференции в информационном агентстве "Мост-Днепр", в последнее время среди молодежи значительно вырос престиж контрактной армии. По его убеждению, это связано со стабильным денежным обеспечением, размер которого зависит от должности и выслуги лет, достойным социальным пакетом, а также возможностью получить служебное жилье, учиться без отрыва от военной службы в высших военных учебных заведениях, бесплатное медицинское обслуживание и т.д..

- С начала года более ста тридцати человек из области изъявили желание проходить военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, - рассказал журналистам полковник Сергей Калашников.

А в Запорожье, в студии телерадиокомпании "Алекс" прошел прямой эфир телевизионной программы "Грани", гостем которой стал военный комиссар Запорожского областного военного комиссариата полковник Давид Моин, который рассказал телезрителям об особенностях перехода к комплектованию воинских частей и соединений военнослужащими военной службы по контракту.

- Для обеспечения высокой мотивации граждан Украины к прохождению военной службы по контракту на должностях рядового, сержантского и старшинского состава предполагается создать надлежащие условия для прохождения военной службы профессиональными солдатами и сержантами, обеспечить надлежащие социально-бытовые условия военнослужащим-контрактникам, достойное финансовое и жилищное обеспечение, - отметил офицер.

Также полковник Давид Моин сообщил, что в первом полугодии текущего года Запорожский областной военкомат согласно плану должен отобрать 282 контрактника. В частности, в течение первого квартала для определенных воинских частей уже отобрано 72 человека на контракт.