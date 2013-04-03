Лебедев: Средства от продажи военных городков нужно направить на реформирование ВСУ

- Задачи Минобороны по реализации военных городков я вижу не в отработке специальной целевой программы, а в создании прозрачных условий для того, чтобы в каждый военный городок пришел эффективный инвестор-владелец.

Минобороны будет передавать военные городки уполномоченным компаниям, утвержденным Кабмином и Фондом госимущества, только после проведения их экспертной оценки, с сохранением за собой права контроля, - подчеркнул Павел Лебедев.

Он добавил, что решение о дальнейшем целевом назначении военных городков будут принимать местные органы власти.

- У Министерства обороны хватает имущества, которое ему уже не нужно. Мы желаем его отдать, но при условии, что эта процедура будет прозрачной. Лучшего способа продажи, чем аукцион, нет. Такая моя принципиальная позиция, - отметил глава оборонного ведомства.

Павел Лебедев отметил, что Министерство обороны Украины не заниматься продажей имущества самостоятельно.

- Еще раз подчеркиваю, чтобы все это понимали: Минобороны торговать военными городками никогда не будет! Этим должны заниматься профессионалы! Мы хотим, чтобы средства, которые будут получены от продажи, были направлены на реформирование Вооруженных Сил Украины.

Глава оборонного ведомства пояснил, что согласно закону, сначала средства от продажи военного имущества поступать в государственный бюджет, откуда перераспределяться для нужд Министерства обороны.

- Существуют предварительные договоренности, согласно которым все эти средства будут использоваться именно Минобороны. Проект этого документа уже подан в Кабмин, где он ждет согласования и утверждения, - отметил Павел Лебедев.