Лебедев: Мы продолжаем двигаться вперед к профессиональной армии

- За один год службы срочник не способен освоить новую военную технику, вооружение, новые формы и способы применения войск, его очень проблематично научить управлять БТР, танком или другими видами военной техники. Обратного пути по возвращению к 2-3-летнего срока срочной службы у нас нет. Поэтому мы продолжаем двигаться вперед к профессиональной армии. Ключевыми социальными аспектами по обеспечению перехода Вооруженных Сил на контрактный способ комплектования является денежное обеспечение и жилье, - отметил Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства отметил, что в этом году Министерством обороны Украины выполнено задание Главы государства по повышению денежного обеспечения военнослужащих, которым оно не был повышен в 2012 году - их основную часть составляют военнослужащие Сухопутных войск.

- Увеличение денежного содержания проходить в пять этапов - с первого апреля 2013 году до первого июля 2014 года. Сегодня достойное денежное довольствие имеют военные моряки, десантники, и как результат, число контрактников в этих видах и родах войск растет. С начала этого года общая численность контрактников в Вооруженных Силах Украины выросла более чем на тысячу человек, - отметил министр обороны Украины.

Павел Лебедев отметил, что основным путем решения жилищной проблемы военнослужащих по контракту является переоборудование казарм под жилье и выплата компенсаций.