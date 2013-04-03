Минобороны планирует перевести военную медицину на принципиально новый формат

Мы планируем перевести военную медицину в принципиально новый формат. То есть, привлечь инвесторов для предоставления качественных услуг как для военнослужащих, так и военных пенсионеров, ветеранов, членов их семей, - подчеркнул Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства отметил, что в ходе реформирования будут пересмотрены принципы военного образования. Он отметил, что сегодня в высших военных учебных заведениях работает 25 тысяч человек, из которых только 5 тысяч - это курсанты.

- Я поставил задачу в период с 2013 по 2015 годы увеличить прием на обучение по гражданским специальности до 10 тысяч украинских и до 10 тысяч иностранных студентов. Это позволит привлечь значительный финансовый ресурс в сферу военного образования и сохранить преподавательский состав, - отметил Министр обороны Украины.

Павел Лебедев отметил, что в ходе мероприятий реформирования будут использованы все возможности для избежания социального напряжения.

- Мы делаем все, чтобы заведения военной медицины, образования, спорта продолжали работать для военнослужащих, - отметил он.

Министр обороны сообщил, что Управлению спорта Министерства обороны Украины поставлена ​​задача вывести украинский военный спорт на качественно новый уровень.

- Я лично буду поддерживать все предложения по формированию спецфонда для военного спорта за счет предоставления платных услуг. Вырученные средства будут направлены на развитие спортивной базы Вооруженных Сил Украины, - отметил Павел Лебедев.