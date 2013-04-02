Армейцы стали "Героями спортивного года" в различных номинациях

- Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить яркие спортивные моменты прошлого года и почтить наших лауреатов - Героев спортивного года! Мы гордимся вами, дорогие наши олимпийцы, и сегодняшний праздник - в вашу честь, - поздравил всех присутствующих президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Свои поздравления участникам церемонии направили и первые лица государства - Президент Виктор Янукович и Премьер-министр Николай Азаров. Министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин также отметил высокие достижения наших олимпийцев и их хороший пример для подражания.

Каждый победитель номинации получил престижные награды - диплом и статуэтку, подарки от компаний-спонсоров, а лучшие спортсмен, спортсменка и тренер - еще и денежную премию от НОК.

Награды победителям вручали члены Международного олимпийского комитета Ун Чан и Ю Зайкин, которые прибыли в Украину по приглашению своего коллеги Сергея Бубки и посетили церемонию, олимпийские чемпионы Ирина Мерлени, Наталья Добрынская и Александр Волков, Виктор и Елена Пинчук - основатели одноименного благотворительного фонда, а также другие почетные гости церемонии.

Как любое настоящее украинское праздник, церемония "Герои спортивного года" не обошлась без яркой концертной программы с участием талантливых исполнителей нашей страны.

Среди других победителей Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года - 2012" стали представители Вооруженных Сил Украины: лучшим тренером года признан старшего тренера сборной Украины по академической гребле, тренера женской четверки парной - Олимпийских чемпионок Владимира Морозова, лучшей командой года (сборная) - женскую четверку парную по академической гребле - представительниц команды мастеров по водно-гребных видов спорта Центрального спортивного клуба ВС Украины младший сержант Анастасия Коженкова, старшего солдата Екатерину Тарасенко, работника ВС Украины Наталью Довгодько и младшего лейтенанта Яну Дементьеву с 95-й группы спортсменов Управления спорта Минобороны Украины.

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта) был награжден бронзового призера Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (гребля на каноэ), Чемпиона Играм XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне, призера чемпионатов мира мастера спорта младшего лейтенанта Юрия Чебана с 95-й группы спортсменов Управление спорта Минобороны Украины.