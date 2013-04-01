В Украине стартовал последний весенний призыв

Фото: Минобороны Украины

В апреле-мае 2013 года на срочную военную службу будут призывать граждан Украины мужского пола 1988-1995 годов рождения, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 25-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Всего планируется призвать 13 тысяч 900 человек, из них в Вооруженные Силы Украины – 7 тысяч 500 человек, Внутренние войска МВД Украины – 5 тысяч 200 человек, Государственную специальную службу транспорта – 1 тысячу 200 человек.

Проведение призывной кампании «Весна – 2013» будут обеспечивать 24 областные, Киевская городская и Крымская Республиканская призывные комиссии.

Одновременно с призывом граждан будут организованно проходить увольнения в запас из Вооруженных Сил Украины солдат и матросов, сержантов и старшин, призванных в апреле-мае 2012 года, а также матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей боевого обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, призванных в октябре-ноябре 2011 года.

Финансирование мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную военную службу, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины.

Справка. Для сравнения, в рамках призывной кампании «Весна – 2012» в целом было призвано 21 тысячу 400 человек. В том числе в ряды Вооруженных Сил Украины – 15 тысяч человек, во Внутренние войска МВД Украины – 5200 человек и Государственную специальную службу транспорта – 1200 человек.

Существенное сокращение численности призывников связано с постепенным переходом Вооруженных Сил Украины на комплектование военнослужащими по контракту. В частности, на срочную службу в части высокомобильных десантных войск и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые уже почти полностью укомплектованы контрактниками, юноши этой весной не будут призываться.

Сегодня создание профессиональной армии – приоритет номер один для Вооруженных Сил Украины.