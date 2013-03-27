Крымские морпехи отбили нападение "террористов"

Морским пехотинцам "подыграли" их же "спецназовцы". Таким образом водители БТРов получили не только практическую подготовку по вождению, но и психологическую. В буквальном смысле под колесами раздавались взрывы, а сама колонна была обстреляна из автоматов Калашникова.

По словам Дмитрия Делятицького, такой многокилометровый марш завершает подготовку молодых водителей морпехов, как срочников, так и контрактников, и позволяет в полном объеме готовиться к ближайшим международных учений.

Всего в марше приняли участие и водители из других воинских частей ВМС Украины, которые дислоцируются в Севастополе и Перевальном.

Аналогичную подготовку провели и в Керчи. Колонна БТРов и БРДМ под командованием командира батальона береговой обороны ВМС Украины подполковник Александр Саенко прошла 250-километровым маршем в направлении полигона "Опук". Было отработано и нормативы по тактической подготовке, а именно движение колонны бронированной техники во время нападения.