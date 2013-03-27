Крымские морпехи отбили нападение "террористов"
В Крыму во время 250-километрового марша на БТР-80 украинского "черные береты" под командованием командира отдельного батальона морской пехоты подполковника Дмитрия Делятицького отбили атаку диверсионных групп условного противника.
Морским пехотинцам "подыграли" их же "спецназовцы". Таким образом водители БТРов получили не только практическую подготовку по вождению, но и психологическую. В буквальном смысле под колесами раздавались взрывы, а сама колонна была обстреляна из автоматов Калашникова.
По словам Дмитрия Делятицького, такой многокилометровый марш завершает подготовку молодых водителей морпехов, как срочников, так и контрактников, и позволяет в полном объеме готовиться к ближайшим международных учений.
Всего в марше приняли участие и водители из других воинских частей ВМС Украины, которые дислоцируются в Севастополе и Перевальном.
Аналогичную подготовку провели и в Керчи. Колонна БТРов и БРДМ под командованием командира батальона береговой обороны ВМС Украины подполковник Александр Саенко прошла 250-километровым маршем в направлении полигона "Опук". Было отработано и нормативы по тактической подготовке, а именно движение колонны бронированной техники во время нападения.