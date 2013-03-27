Юноши Украины выбирают военную службу по контракту

Как сообщил заместитель военного комиссара Кировоградского областного военного комиссариата по воспитательной работе подполковник Олег Молчанов, с начала текущего года более восьмидесяти человек из области изъявили желание проходить военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины.

Большинство юношей и девушек, которые подписали контракт с оборонным ведомством этого года, проходящих военную службу в отдельном полку специального назначения командования Сухопутных войск и на боевых кораблях Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Следует отметить, что Кировоградским областным военным комиссариатом и Кировоградской областной государственной администрацией заключено двустороннее соглашение о содействии при отборе кандидатов на военную службу по контракту.

Таким образом областная власть обеспечивает популяризацию контрактной службы через региональные средства массовой информации и прохождения медицинской комиссии будущих контрактников, а также все необходимые анализы, снимки, определенные справки, кандидаты могут сделать бесплатно. Также руководителями военкомата принято совместное решение с областным центром занятости. Согласно ему специалисты центра занятости информируют безработных граждан о преимуществах и перспективах военной службы по контракту, а также совместно проводят ярмарки вакансий.

В Днепропетровске в студии 11-го телеканала прошла авторская телепрограмма "Василевский остров", гостем которой стал военный комиссар Днепропетровского областного военного комиссариата полковник Сергей Калашников, который, помимо прочего, рассказал телезрителям об особенностях перехода к комплектованию воинских частей и соединений военнослужащими службы по контракту. Он сообщил, что в области значительным темпом активизировалась работа по отбору кандидатов для службы по контракту.

Полковник Сергей Калашников подчеркнул, что граждане, которые проходят военную службу по контракту, получают стабильное денежное обеспечение, размер которого зависит от должности и выслуги лет, обеспечиваются служебным жильем, вещевым имуществом, правом учиться без отрыва от военной службы в высших военных учебных заведениях с целью получения высшего образования, бесплатное медицинское обслуживание и т.д.. А на базе Запорожского муниципального пресс-центра телеканала "МТМ" состоялась пресс-конференция для региональных СМИ с участием заместителя областного военного комиссара по воспитательной работе полковника Михаила Логвинова и председателя областного военно-врачебной комиссии майора медицинской службы Андрей Рязанцев.

Полковник Михаил Логвинов проинформировал присутствующих, что плановое задание областном военном комиссариата на 2013 год по отбору кандидатов для приема на военную службу по контракту определен в количестве 418 человек. - По состоянию на 26 марта уже проходят контрактную службы 46 военнослужащих из Запорожской области, и более 100 человек отобраны кандидатами на контрактную службу, - сообщил он. Также, как отметил офицер, во время проведения весенней призывной кампании, которая начнется 1 апреля, на областном сборном пункте будут проводиться мероприятия, связанные с отбором призывников кандидатами на военную службу по контракту по их желанию.