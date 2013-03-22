Под Новобогдановкой уничтожено 3195 взрывоопасных предметов

В течение недели личным составом сводного отряда уже очищено 25,8 га территории бывшей артиллерийской базы, где найдено 3195 взрывоопасных предметов.

Как отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, все найденные взрывоопасные предметы были уничтожены методом подрыва в специально оборудованных местах.

– Для жителей села Новобогдановка и соседних населенных пунктов, а также для их имущества нет никакой угрозы. Разлет обломков невозможен, так как механизм уничтожения отработанный по соответствующей технологии. Перед подрывом взрывоопасные предметы углубляются в землю на глубину более 2,5 метра, и с помощью накладных зарядов подрываются с минимальным шумовым эффектом, – подчеркнул подполковник Иван Тищенко.