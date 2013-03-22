В Запорожье военнослужащие сдали кровь для онкобольных детей

Всего к благотворительной акции добровольно присоединились 75 военнослужащих различных категорий. В частности, участие в сдаче донорской крови для больных детей приняли 15 женщин-военнослужащих.

В пункт для сдачи крови превратили обычный класс помещения казармы. Каждый военнослужащий прошел регистрацию и тщательный осмотр врача, с измерением артериального давления и другими необходимыми медицинскими манипуляциями.

При сдаче крови медики бригады областной станции переливания крови использовали только одноразовые системы и другие необходимые материалы.

Предоставив пример своим подчиненным, первыми сдали кровь командир 55-й отдельной артиллерийской бригады полковник Сергей Брусов, его заместители, а также главный старшина старший сержант Никита Вознов.

Как рассказал заместитель командира бригады по воспитательной работе подполковник Игорь Неминский, решение принять участие в благотворительной акции, целью которой является реальная помощь тяжелобольным детям, было принято на общем собрании военнослужащих соединения.

– Каждый из нас стал донором по собственному убеждению, ведь каждая капля крови может спасти детскую жизнь, – подчеркнул офицер.

По словам врача бригады областной станции переливания крови Юрия Жаболенко, военнослужащие артиллерийского соединения в случае необходимости всегда готовы прийти на помощь.

– В рамках этой акции наши воины впервые становятся донорами. Приятно, что именно военнослужащие оказывают пример для всех неравнодушных людей, которые хотят приобщиться к доброму делу – спасению детских жизней, – сказал врач.

Стоит отметить, что военнослужащие, которые сегодня сдали кровь, в течение суток освобождаются от занятий по физической и других предметов боевой подготовки, а также от несения службы в суточном наряде.