Воины-разведчики совершенствовали свое боевое мастерство в полевых условиях

Воины-разведчики получили практику в преодолении естественных препятствий, в эвакуации раненых, а также использовании специального снаряжения, технических средств разведки и связи, приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

По словам командира разведывательной роты 28-й отдельной механизированной бригады капитана Романа Вержука, подчиненным пришлось выполнить нормативы по специальной подготовке, РХБ защиты и использования специальных приборов разведки.

Военнослужащие преодолевали общевойсковую полосу препятствий, а также выполняли учебные занятия, связанные с завладением оружием противника. В свою очередь снайперские пары разведывательной роты отработали задачи по маскировке на пересеченной местности с использованием природного ландшафта, подручных средств, а также штатных средств маскировки, провели тренировку по поиску и уничтожению снайперов противника.

– Одним из самых тяжелых испытаний для разведчиков стало задание, связанное с «движением по азимуту», когда разведподразделения должны были на скорость преодолевать маршрут в 10 км, двигаясь контрольными точками, использовать специальные навыки, – подчеркнул офицер.

На завершающем этапе учебного мероприятия состоялись контрольные занятия в виде сдачи нормативов по боевой подготовке, в ходе которых разведчики продемонстрировали знания, умения и навыки, приобретенные во время полевых занятий.