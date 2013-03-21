Министр обороны посетил Черновицкий военный госпиталь

Во время визита он побывал в военном госпитале, где начальником полковник медицинской службы Василий Рогатюк. Руководитель оборонного ведомства осмотрел территорию медицинского учреждения, посетил приемное отделение, отделение неврологии, функциональной диагностики. Также Павел Лебедев зашел в хирургическое отделение, где пообщался с пациентами.

– Осмотрев территорию и отделение Черновицкого военного госпиталя, я был приятно удивлен, – констатировал Павел Лебедев. – Самое главное – отношение к пациентам, ветеранов, от которых я слышал в адрес врачей и медицинского персонала только слова благодарности. Это свидетельствует о высокой оценке их работы и качества лечения.

– Руководство и личный состав госпиталя не ждут помощи, а сами ищут пути решения, и делают это качественно и профессионально. Я принял решение поощрить руководство и персонал госпиталя за ту работу, которую они совершили, – подчеркнул Министр обороны Украины Павел Лебедев.