Командующий КФОР посетил украинских миротворцев в Косово

Общее командование осуществляет заместитель командира по воспитательной работе майор Александр Жолудь. Ему также временно подчинен армянский взвод, который выполняет задачи по усилению группы быстрого реагирования.

Командующий КФОР ознакомился с ходом выполнения новых задач по проверке маршрутов пересечения административно-разграничительной линии.

Командир национального контингента подполковник Илья Федоренко рассказал командующему об отношении местного населения к военнослужащим КФОР, а также о тех задачах, которые выполняет личный состав контингента, и ознакомил с условиями службы и отдыха украинских военнослужащих на базе.

Командующий КФОР, который сам большую часть своей службы командовал воздушнодесантными подразделениями и соединениями Бундесвера, дал положительную оценку украинским военнослужащим.