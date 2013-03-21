Командующий КФОР посетил украинских миротворцев в Косово
Командующий КФОР немецкий генерал-майор Фолкер Хелбауер с рабочим визитом посетил военную базу «GATE 1» на севере Косово, куда несколько дней назад перебазировались украинские военнослужащие из состава четырех специальных взводов национального контингента в Косово с военной базы «Nothing Hill».
Общее командование осуществляет заместитель командира по воспитательной работе майор Александр Жолудь. Ему также временно подчинен армянский взвод, который выполняет задачи по усилению группы быстрого реагирования.
Командующий КФОР ознакомился с ходом выполнения новых задач по проверке маршрутов пересечения административно-разграничительной линии.
Командир национального контингента подполковник Илья Федоренко рассказал командующему об отношении местного населения к военнослужащим КФОР, а также о тех задачах, которые выполняет личный состав контингента, и ознакомил с условиями службы и отдыха украинских военнослужащих на базе.
Командующий КФОР, который сам большую часть своей службы командовал воздушнодесантными подразделениями и соединениями Бундесвера, дал положительную оценку украинским военнослужащим.