Министр обороны посетил Черновицкий гарнизон

Павел Лебедев вместе с группой генералов и офицеров Генерального штаба ознакомились с расположением воинской части, осмотрели казарменные помещения, солдатскую столовую, а также учебные классы военной кафедры, находящиеся на территории полка.

Общаясь с командирами подразделений, Министр обороны спросил о состоянии техники, стоящей на вооружении, и отдельно поинтересовался образцами ВВТ, требующими ремонта.

На командном пункте 300-го отдельного механизированного полка руководитель оборонного ведомства заслушал командира полковника Сергея Шаптала, который доложил об отмобилизовании воинской части и приведении в боевую готовность.

В свою очередь главный инспектор Министерства обороны Украины Валерий Фролов, который сопровождал Павла Лебедева, отметил, что это одна из трех военных частей Западного региона, подлежащих инспектированию.

– Имея целью сформировать суть проблем и наметить пути их решения, Главная инспекция Министерства обороны Украины в течение февраля-марта проводила комплекс мероприятий по определению состояния техники и вооружения в войсках. Было обнаружено много проблем с устаревшей техникой, – рассказал Валерий Фролов.

По его словам, уже проведен целый комплекс мероприятий по восстановлению этой техники, определены перспективные задачи для ремонтных подразделений.

Министр обороны Украины Павел Лебедев наблюдал за действиями военнослужащих полка после получения сигнала «Тревога».

Вся техника воинской части была снята с хранения, а часть подразделения – выведена в определенный район. Также было развернуто тыловой и командный пункт управления. Параллельно с осуществлением технических мероприятий штаб полка принимал решение по тактической обстановке.

– Это было для части совершенно внезапно, – подчеркнул главный инспектор Министерства обороны Украины Валерий Фролов. – Стало понятно, что есть много проблем и много направлений, над которыми нужно работать и решать.

По результатам работы Министр обороны дал критическую оценку 300-му отдельному механизированному полку. Проведенная в этой воинской части работа свидетельствует, что подобная ситуация может быть и в других воинских частях. Поэтому эта проверка может служить примером, чтобы разобраться с будущими решениями и приведением Вооруженных Сил к тому уровню, которого требует Президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, – отметил Валерий Фролов.