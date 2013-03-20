Заместитель Министра обороны Бабенко провел прием граждан

В частности, капитан запаса Владимир Конев обратился к заместителю Министра обороны Украины по вопросам по обеспечению его постоянным жильем в Чугуевском гарнизоне. Внимательно выслушав военного пенсионера, заместитель Министра обороны Украины дал поручение соответствующим должностным лицам более подробно изучить ситуацию.

Вопрос, который во время приема по личным вопросам перед заместителем Министра обороны Украины поставил начальник отдела кадрового центра Вооруженных Сил Украины полковник Виталий Бойко, также касался возможности обеспечить его постоянным жильем, учитывая то обстоятельство, что за 27 лет службы офицер, который готовится к увольнению в запас, жилье от Министерства обороны Украины не получал.

– Ситуация, когда офицер, отдавший службе в армии более двадцати лет до сих пор не обеспечен жильем, к сожалению, не единичная, но корректировать существующую очередь мы не имеем права, – констатировал Артуро Франциско Бабенко. Он также проинформировал офицера, что он включен в список на первоочередное получение жилья, и оно будет ему предоставлено по мере продвижения самой очереди.

Заместителем Министра обороны Украины также было рассмотрено обращение Ольги Ревенко, касающееся несоблюдения сроков ввода в эксплуатацию жилого дома в поселке Щербани Полтавской области.

Артуро Франциско Бабенко дал соответствующим должностным лицам поручение провести расследование по данному факту и временно отстранить от исполнения служебных обязанностей лиц, по вине которых и возникли задержки со сдачей объекта. Вместе с тем, заместитель Министра обороны Украины заверил Ольгу Ревенко, что оборонное ведомство приложит все усилия, чтобы люди как можно скорее получили жилье, которым оно распределено.

– Для нас решение этого вопроса является принципиальным и уступать в этом мы не будем. Даже если для этого нам придется обратиться в органы прокуратуры, – констатировал Артуро Франциско Бабенко.

Суть обращения подполковника Владимира Сакиры к заместителю Министра обороны Украины касалась просьбы предоставить разрешение на временное проживание в общежитии Национального университета обороны Украины, которое ему было предоставлено еще во время обучения в учебном заведении. Сегодня новые слушатели учебного заведения не могут получить это помещение для проживания на период обучения. Учитывая, что предоставить офицеру помощь в обеспечении жильем в настоящее время нет реальной возможности, ему было предложено решить проблему путем заключения договора аренды военной частью на предприятии, организации и физических лиц с оплатой стоимости арендованного жилья за счет сметы Министерства обороны Украины.

Суть обращения еще одного военного пенсионера – старшего прапорщика запаса из Бердичева Владимир Когутя заключалась в желании изменить статус служебного жилья на постоянное. Владимиру Николаевичу были предоставлены исчерпывающие разъяснения, что, согласно действующему приказу Министра обороны Украины, изменять статус служебного жилья запрещено. Такое решение, прежде всего, обусловлено значительным недостатком фонда служебного жилья. Следовательно, статус жилья, в котором проживает бывший военнослужащий и его семья, останется неизменным до тех пор, пока ему не было предоставлено жилье для постоянного проживания.

На основании всех решений, принятых во время приема заместителем Министра обороны Украины Артуро Франциско Бабенко, в Отделе рассмотрения обращений и приема граждан Министерства обороны Украины составлен протокол, и каждый вопрос держится на контроле.