На Новомосковском полигоне проводится утилизация гранат

Данные работы проводятся силами двух групп уничтожения от 93-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Сухопутных войск ВС Украины.

Как отметил руководитель взрывных работ, начальник инженерной службы 93-й отдельной механизированной бригады майор Александр Заяц, личный состав групп уничтожения прошел доподготовку в центре разминирования и имеет соответствующие разрешения. Уничтожение непригодных боеприпасов проводится на специально оборудованных площадках и с соблюдением всех мер безопасности. С местными жителями, которые проживают рядом с полигоном, проведена разъяснительная работа.

– Сложность данной задачи состояла в том, что раньше никто не проводил утилизацию ручных гранат методом подрыва. Поэтому в начале работ по утилизации мы тщательно рассчитали все параметры, которые необходимы для проведения взрывных работ. Данные расчеты позволили нам утилизировать от 5 то 10 тысяч гранат за один раз, без нанесения вреда окружающей среде. В настоящее время уже уничтожено более 60 тысяч гранат, – отметил майор Александр Заяц.

Планируется, что работы по утилизации непригодных боеприпасов методом подрыва продлятся до конца сентября. К уничтожению планируется более 400 тысяч ручных гранат различных типов.

Стоит отметить, что себестоимость утилизации одной тонны данных боеприпасов на промышленных предприятиях стоит около 8000 гривен, в то время как утилизация с использованием метода подрыва обходится до 1000 гривен за тонну.