Украинские вертолетчики в Конго за три дня выполнили пять полетов

Распорядок дня вертолетного отряда довольно напряженный, так как после получения команды от руководства миссии ООН до взлета боевых машин в небо у вертолетчиков есть всего сорок пять минут. Накануне дежурства с летным и летно-подъемным составом проводится постановка задач на следующий день и предварительная подготовка к полетам. Здесь экипажи Ми-24 изучают маршруты движения, метеорологические данные, запасные аэродромы в районах выполнения задач, курс взлета и посадки, высоту превышения над уровнем моря. Также непосредственно перед полетом командир отдельного вертолетного отряда полковник Владимир Пастухов отдает экипажам предполетные указания. Кроме того, с личным составом проводятся тренировки в кабинах вертолетов по действиям экипажей в случае возникновения особых случаев в полете.

Сегодня, 20 марта, один из экипажей Ми-24 выполнил задание по разведке местности и патрулированию территорий. Как рассказал заместитель командира отряда по летной подготовке подполковник Роман Дубинецкий, полет проводился на максимальных высотах, от двух с половиной до трех тысяч метров, со скоростью движения от 150 до 200 километров в час.

В течение этой недели украинские миротворцы уже осуществили пять полетных заданий Миссии ООН.

С начала выполнения миротворческих задач в ДР Конго экипажи второй ротации 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины выполнили более полутора сотен полетов, проведя в африканском небе около трех сотен часов.