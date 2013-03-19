С Харьковщины вывезено еще около 380 тонн «меланжа»

Накануне опасную жидкость загрузили в 7-мь специальных железнодорожных цистерн с соблюдением всех технологических норм. Военное имущество направили в Российскую Федерацию с целью дальнейшей утилизации на одном из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, недалеко от города Нижний Новгород.

– С помощью международной организации в первой половине 2012 года военная часть избавилась от 2 тысяч тонн окислителя ракетного топлива «меланж». На то время это составляло 42% от всех наших запасов. В прошлом году, после небольшого перерыва, 18 декабря мы продолжили вывоз остатков меланжа. Таким образом, за последние 3 месяца осуществлено три отправки военного груза общим количеством более 1 тысячи 130 тонн, – отметил командир Состава ракетного топлива Сухопутных войск подполковник Александр Николаев.

Согласно с условиями продления международного проекта Украина – ОБСЕ, к концу этого лета предусмотрен вывоз всего «меланжа» с Харьковщины в количестве более 2,7 тысяч тонн, хранившихся по состоянию на начало декабря 2012 года.

За ходом отправки очередной партии меланжа проследили сотрудник офиса ОБСЕ по экологическим вопросам Александр Савельев, эксперт программы ОБСЕ – Украина Олег Прокопенко, начальник тыла командования Сухопутных войск ВС Украины полковник Владимир Труновский и другие.

По словам представителей европейской стороны, на совместный проект Украины – ОБСЕ по вывозу и утилизации меланжа, который начат в 2009 году, донорами выделено 18 миллионов евро. Так, более 10 миллионов евро пошло на вывоз из Украины почти 9 тысяч тонн этого опасного вещества из воинских частей, дислоцированных в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областях. Остаток денег направили для избавления от меланжа в Харьковской и Одесской областях, а также на мероприятия по утилизации.

– Условия хранения меланжа, находящегося в воинской части, и отработанная система охраны отвечают самым высоким требованиям. Подтверждением этому является положительная оценка нашей деятельности комиссиями разной подчиненности, в том числе и представителями местных органов самоуправления. Поэтому каких-то поводов для волнения у местных жителей совершенно нет, – заверил подполковник Александр Николаев.

Вывоз следующей партии меланжа с территории Харьковщины запланировано на вторую половину апреля текущего года.

Справка. Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который начался в 2009 году, полностью взяли страны, среди которых: Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, Венгрия, Финляндия, Чехия, Швеция и США.

По состоянию на 19 марта после вывоза третьей партии военного груза в пгт Шевченково Харьковской области на Складе ракетного топлива Сухопутных войск остается еще свыше 1,9 тысячи тонн меланжа и жидкости других типов.