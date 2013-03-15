Военнослужащие несут круглосуточное дежурство в составе мобильных групп на Закарпатье

Несмотря на это, военными оперативно было сформировано 5 мобильных групп с общим количеством 163 человека и приведены в готовность к действиям 24 единицы техники. По первому зову военные готовы оказать помощь местному населению в борьбе с непогодой.

Справка. 15 марта в связи с ухудшением погодных условий, сопровождавшимся сильными порывами ветра на территории Закарпатской области отключены от электроснабжения 13 населенных пунктов. Температура воздуха на перевалах минус.

По сообщению Закарпатского центра по гидрометеорологии, на территории области ожидается облачная погода, ночью очень сильный и мокрый снег. Иногда – налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В горах местами метели, снежные заносы. Ветер северный с переходом на северо-западный 9-14, в горах местами 15-20, на высокогорье Карпат местами 25-30 м/с.

В течение 15-16-го марта по Закарпатской области ожидается ухудшение погодных условий. Очень сильный снег, метели, снежные заносы, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. 16-го марта предусматривается снижение температуры ночью до 3-8°, в горах 10-15° мороза.