В Киеве состоялась встреча делегаций оборонных ведомств Украины и России

Сегодня, 6 марта, в Киеве завершилась встреча делегаций оборонных ведомств Украины и Российской Федерации в рамках VII заседания Подкомиссии по вопросам сотрудничества между вооруженными силами Украины и Российской Федерации Подкомитета по вопросам безопасности Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущие вопросы и определили перспективные направления двустороннего сотрудничества между вооруженными силами обеих стран.

В начале встречи председатель украинской части Подкомиссии заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Григорий Саковский отметил, что украинская сторона рассматривает это сотрудничество как стратегическое направление, что служит укреплению дружеских отношений между странами. Анализируя работу Подкомиссии в прошлые годы он отметил, что она была весьма продуктивной.

Глава российской части Подкомиссии - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Александр Постников высказал украинцам благодарность за высокопроизводительную работу и положительные результаты. По его убеждению, это сотрудничество идет на пользу вооруженным силам обеих стран.

На предыдущем заседании Подкомитета, которое произошло в прошлом году в Москве, было принято решение реализации плана сотрудничества между оборонными ведомствами стран на текущий и подготовке подписания планов на следующий год. В прошлом году план сотрудничества был реализован в установленные сроки. Кроме этого, вместе с плановыми, был проведен ряд мероприятий, которые предварительно не планировались. Это только способствовало развитию сотрудничества между вооруженными силами обеих стран, - отмечают в Минобороны Украины.

Масштабными мероприятиями оборонного сотрудничества были командно-штабные учения "Фарватер мира - 2012", "Славянское содружество - 2012" и другие.

На 2013 год, совместными усилиями запланировано провести около 80 мероприятий, почти половина из которых пройдет в Российской Федерации.

Было отмечено, что работа по реализации отдельных решений Подкомиссии продолжается.

Российская сторона проинформировала о текущем состоянии процедуры согласования проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере борьбы с пиратством.

Подкомиссия постановила летом этого года провести рабочую встречу экспертов и рассмотреть проект Соглашения, а в ходе учений "Фарватер мира - 2013" отработать элементы совместных антипиратских действий.

Также российская сторона пообещала предоставить доработанный проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере военного фельдъегерской-почтовой связи.

Стороны также обсудили вопрос использования полигона взлетно-посадочных систем "Нитка" и совершенствования связанной с этим нормативно-правовой базы.

В частности, российская сторона проявила заинтересованность в использовании "Нитки" для подготовки своих пилотов морской авиации.

Также стороны решили расширить рамки сотрудничества в сфере инженерного обеспечения. Украинская сторона предложила создать совместный инженерный батальон (гуманитарный) для выполнения комплекса задач по разминированию местности (объектов) от взрывоопасных предметов в ходе миротворческих операций.

Украинская часть Подкомиссии выразила заинтересованность в направлении своих представителей (наблюдателей) для участия в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ВС РФ в следующем году. Российская сторона сообщила, что также готова принять наблюдателей для участия в активной фазе командно-штабных учений ВДВ во втором полугодии этого года.

Кроме того, обсуждался вопрос продолжения практики обмена опытом реформирования и развития вооруженных сил обеих стран. Украинская сторона предложила провести в Киеве рабочую встречу экспертов для обсуждения вопросов, которые интересуют страны.

Следующее заседание Подкомиссии будет проведено в следующем году в Российской Федерации.