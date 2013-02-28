Рекордсменка по прыжкам с парашютом Светлана Дьячок: Верю, что мои главные победы - впереди!

В Донецке, на должности офицера отделения по воспитательной работе 156-го зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр" Воздушных Сил проходит службу старший лейтенант Светлана Дьячок. Она - неоднократная рекордсменка Европы и мира по прыжкам с парашютом на точность приземления, член сборных команд спортсменов-парашютистов Украины и Вооруженных Сил, мастер спорта международного класса.

За плечами девушки - более 3000 выходов в "открытом небе" на парашюте, два мировых рекорда, один из которых до сих пор остается действующим и более 50 (!) Чемпионских титулов, полученных на соревнованиях разного уровня.

- Хрупкая женщина с мужской характером и образцовым отношением к профессии "часового неба", а еще она - приятный собеседник и грамотный офицер, - именно так охарактеризовал свою подчиненную командир воинской части полковник Олег Василенко.

Любовь к небу коренной донеччанке передалась от ее отца - военного авиатора подполковника запаса Николая Дьячка. Он, кстати, свое восхищение прыжками с парашютом смог передать еще и матери девушке - Любви Максимовне. Поэтому нет ничего удивительного в том, что спортивная семья в составе одной команды неоднократно заявляла о себе на областных соревнованиях.

Профессионально этим видом спорта Светлана стала заниматься уже в подростковом возрасте на аэродроме Луганского аэроклуба Общества содействия обороны Украины. А, после завершения средней школы, вступление девушки в Донецкий государственный институт здоровья, физической подготовки и спорта стал вполне логичным.

Обучения в учебном заведении она совмещала со спортивными тренировками. Настойчивость, тренировки и жажда спортивных побед стали одной из предпосылок к тому, что вскоре девятнадцатилетнюю девушку включили в состав сборной команды Украины по парашютизму. Среди лучших спортсменов нашего государства было немало военнослужащих Вооруженных Сил, которые собственно и сумели убедить студентку перейти на заочное обучение и одеть униформу воина-десантника 95-й аэромобильной бригады.

После четырех лет службы на Житомирщине, девушку перевели в Виннице на должность инструктора спортивной команды из парашютизма Военно-Воздушных Сил Украины.

- Те времена были успешными в моей спортивной карьере, - вспоминает старший лейтенант Светлана Дьячок. - С первым потеплением и до первых морозов мы все время проводили на аэродромах, уже выступая или готовясь к международным соревнованиям. Но и те физические нагрузки не помешали мне получить второе высшее образование по специальности "практическая психология". В личной жизни тоже произошли изменения - я встретила свою любовь, а вскоре родился сын Тарас.

Чтобы получить офицерские погоны девушке пришлось на время перевестись в Государственную пограничную службу Украины, где должности спортсменов были офицерскими. А потом, возвращаясь в ряды Вооруженных Сил, она изъявила желание проходить службу на родном Донбассе.

Отстаивая честь страны на международных соревнованиях в Чехии в 2007 году и два года спустя в Российской Федерации, Светлана ставит два мировых рекорда по прыжкам на точность приземления.

- На парашюте типа "Крыло", с которым работают все спортсмены-"снайперы", я с высоты 1000 метров 10 раз приземлилась в круг размер которого чуть больше монету в пять копеек. Количество баллов, набранных мной, была наибольшей среди всех результатов. Правда, впоследствии мою снайперскую меткость преодолели. Однако, мировой рекорд полученный двумя годами ранее и до сих пор числится за мной, - говорит девушка.

По количеству спортивных побед за один год, Светлану награждали почетным званием «Лучший парашютист Украины» в 2005, 2006 и 2007 годах. Кстати, этот титул достигался как среди женщин, так и мужчин одновременно. А значит Светлана смогла в этом соревновании оставила позади себя немало представителей и сильного пола.

Своего тринадцатилетнего сына Тараса Светлана тоже приобщает к активной спортивной жизни. Например, уже в шесть лет мальчик совершил свой первый прыжок с парашютом в тандеме с мамой-инструктором. Правда, сейчас парень получает больше побед в другом виде спорта - легкой атлетике.

Однако, не только сыну и спорту посвящает жизнь Светлана Дьячок. Об этом мало кому известно, но уже более 10 лет, она в свободное время берется за иголку с ниткой и вышивает крестиком рисунки на тканях. Тематика любительских работ художника связана с животными и пейзажами природы. Кстати, сейчас в ее творческой коллекции уже более тридцати работ.

- По долгу службы, старший лейтенант Светлана Дьячок отвечает за воспитание военнослужащих как патриотов, готовых к защите воздушного пространства государства. При этом, таким методом воспитания, как "личный пример", она обладает безупречно. Ведь ее служебным и спортивным успехам может позавидовать любой, - говорит заместитель командира полка по воспитательной работе подполковник Николай Баутин.

На ближайшую перспективу Светлана поставила себе задачу - одержать победы в двух международных соревнованиях, которые уже этим летом пройдут в Китайской Народной Республике и Украине. А на следующий год ее планы еще более амбициозные - завоевать титул чемпионки Олимпиады среди военнослужащих-парашютистов армий разных стран, который состоится в столице Южной Кореи.

Так, удачи тебе, Светлана! Ведь таким, как ты, всегда улыбается фортуна!