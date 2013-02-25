Офицеры Севастопольской бригады тактической авиации в прямом эфире пообщались с Президентом Украины

Инициатором и организатором проведения проекта выступил Первый Национальный. Телеканал приурочил этот эфир к третьей годовщине инаугурации Президента Украины.

На военном аэродроме "Бельбек" под Севастополем, на стоянке самолетов, рядом с военнослужащими Севастопольской бригады тактической авиации Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины была развернута спутниковая связь и телевизионная аппаратура. Офицеры во главе со своим командиром полковником Юлием Мамчур наблюдали за разговором Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины с гражданами в режиме он-лайн

Во время прямого включения на "Бельбек" командир авиационной бригады полковник Мамчур получил возможность задать вопросы Виктору Януковичу.

В связи с переходом на комплектование воинских частей военнослужащими по контракту, его беспокоило, каким образом будет проводиться финансирование переоборудования имеющегося казарменного фонда под общежития для контрактников.

Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины Виктор Янукович ответил, что вопрос обеспечения военнослужащих жильем - один из самых болезненных, поэтому в ближайшее время он будет рассмотрен.

- Я хорошо осознаю свою ответственность за решение этой проблемы, - сказал он. - Обещаю вам, что мы вместе с вами будем ее решать. В ближайшее время, как только я буду в Крыму, мы встретимся и обсудим, как эту проблему решить в вашей воинской части.

Виктор Янукович напомнил летчикам, что в прошлом году им вдвое было увеличено денежное обеспечение.

- Сегодня мы подняли вас в воздух, вы, слава Богу, летаете и выполняете тот долг, который на вас возложен. Я это очень ценю, - сказал он. - В прошлом году мы решили непростой вопрос и увеличили в два раза денежное обеспечение вам, морякам, ВДВ и спецподразделениям. Это те воинские части, в которых уже началась реформа. Это поднятие денежного обеспечения создало условия для скорейшего перехода на комплектование военнослужащими контрактной службы.

Напоследок Президент Украины Виктор Янукович также пожелал летчикам, чтобы они "чаще и с хорошим настроением летали и садились на нашу родную землю".