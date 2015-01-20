Муженко жив и находится в зоне АТО - Минобороны

21:00, 20 января 2015
Армия
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Сообщения о гибели или поездке на саммит НАТО начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Виктора Муженко не соответствуют действительности.

В Минобороны опровергают гибель Муженко

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Сообщения относительно гибели или поездки на саммит НАТО начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Виктора Муженко не соответствуют действительности. Он находится в зоне АТО и продолжает руководить подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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