Муженко жив и находится в зоне АТО - Минобороны
21:00, 20 января 2015Армия
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Сообщения о гибели или поездке на саммит НАТО начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-полковника Виктора Муженко не соответствуют действительности.
В Минобороны опровергают гибель Муженко / Фото УНИАН
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
"Сообщения относительно гибели или поездки на саммит НАТО начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Виктора Муженко не соответствуют действительности. Он находится в зоне АТО и продолжает руководить подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
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