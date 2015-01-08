Базу ВМС переносить в Николаев не собираются - министр обороны
18:18, 08 января 2015Армия
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Министр обороны Украины Степан Полторак опроверг информацию о переносе базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины из Одессы в Николаев и подчеркнул, что не видит в этом необходимости.
ВМС не будут переводить в Николаев / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.
“Мое мнение и убеждение - в том, что этого делать не нужно. В планах такого у нас нет. На сегодня такой вопрос не стоит о переносе Военно-морских сил в Николаев”, - заявил Полторак.
Читайте такжеВ Одессе военные моряки презентовали фотовыставку ко Дню Вооруженных силКак сообщал УНИАН, в конце 2014 года в ряде СМИ появилась информация о возможном переводе штаба командования ВМС Украины с Одессы до Николаева. Кроме того, в публикациях говорилось о планах переформатирования ВМС в флотилию с последующим подчинением одному из оперативных командований Сухопутных войск ВСУ.
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