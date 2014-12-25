За сутки в зоне АТО ранен один военный, погибших нет

В течение суток в зоне проведения АТО не погиб ни один украинский военный, один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко. Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены двое военных "За последние сутки количество провокаций со стороны террористов значительно уменьшилась. Погибших среди украинских военных нет, ранение получил один военнослужащий", - сказал Андрей Лысенко.

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