За сутки в зоне АТО ранен один военный, погибших нет

12:52, 25 декабря 2014
Армия
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В течение суток в зоне проведения АТО не погиб ни один украинский военный, один военнослужащий получил ранение.

В зоне АТО ранен один украинский военныйУНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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"За последние сутки количество провокаций со стороны террористов значительно уменьшилась. Погибших среди украинских военных нет, ранение получил один военнослужащий", - сказал Андрей Лысенко.

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