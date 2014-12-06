В Мариуполе военные были вынуждены вызвать подмогу, чтобы увезти все подарки (фото)

Сотрудники группы предприятий «Экоильичпродукт» и «УОПТ» поздравили защитников Мариуполя наборами молочной продукции, фруктами и выпечкой, сообщает местный ресурс 0629.

Как оказалось, кузов грузовика, на котором приехали за подарками военные, не смог вместить все, что для них приготовили — им пришлось вызывать «на подмогу» еще и броневик.

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