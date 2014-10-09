В "Донбассе" рассказали, почему военные не пытались выбраться из Иловайского котла раньше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин и обстоятельств окружения и гибели украинских военных под Иловайском рассказал начальник штаба батальона специального назначения «Донбасс» Вячеслав Власенко.

«Существуют четыре таких причины. Во-первых, при первой атаке во время прорыва из первого кольца окружения погибло 4 человека, включая замкомандира по вооружению, во-вторых, бойцы батальона четко осознавали, что они добровольно шли воевать и выполнять боевые задания. В-третьих, если бы батальон предпринял попытку прорываться из окружения раньше, то приданное к батальонам под Иловайском подразделение Вооруженных сил было бы разбито, и в-четвертых, командование батальона «Донбасс» до последнего надеялось, что в Иловайск войдут войска и займут те позиции в этом стратегическом населенном пункте, которые заняли добровольческие батальоны» - сообщил он.

Читайте такжеВоенная прокуратура обвиняет в трагедии под Иловайском батальон "Прикарпатье"Власенко отметил, что батальон разработал три варианта выхода с боем из окружения. Один предполагался в район Мариуполя, второй - через Старобешево в район Волновахи, третий - через зачистку Моспино на Волноваху, - сказал он.

В то же время начальник штаба батальона не смог назвать точное количество потерь, которые понес «Донбасс» во время выхода общей колоны из Иловайского котла.

По словам Власенко, на данный момент имеется относительное число в 45 погибших, однако пока неизвестно, сколько безвести пропали, сколько умерли от ранений, сколько попали в плен и какова их там судьба.

Справка УНИАН. В конце августа силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, нужная помощь так и не поступила.

Российские войска обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.