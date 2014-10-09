В "Донбассе" рассказали, почему военные не пытались выбраться из Иловайского котла раньше
В батальоне «Донбасс» назвали причины, по которым бойцы подразделения не предпринимали попытки раннего выхода из Иловайского котла.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин и обстоятельств окружения и гибели украинских военных под Иловайском рассказал начальник штаба батальона специального назначения «Донбасс» Вячеслав Власенко.
«Существуют четыре таких причины. Во-первых, при первой атаке во время прорыва из первого кольца окружения погибло 4 человека, включая замкомандира по вооружению, во-вторых, бойцы батальона четко осознавали, что они добровольно шли воевать и выполнять боевые задания. В-третьих, если бы батальон предпринял попытку прорываться из окружения раньше, то приданное к батальонам под Иловайском подразделение Вооруженных сил было бы разбито, и в-четвертых, командование батальона «Донбасс» до последнего надеялось, что в Иловайск войдут войска и займут те позиции в этом стратегическом населенном пункте, которые заняли добровольческие батальоны» - сообщил он.
Читайте такжеВоенная прокуратура обвиняет в трагедии под Иловайском батальон "Прикарпатье"Власенко отметил, что батальон разработал три варианта выхода с боем из окружения. Один предполагался в район Мариуполя, второй - через Старобешево в район Волновахи, третий - через зачистку Моспино на Волноваху, - сказал он.
В то же время начальник штаба батальона не смог назвать точное количество потерь, которые понес «Донбасс» во время выхода общей колоны из Иловайского котла.
По словам Власенко, на данный момент имеется относительное число в 45 погибших, однако пока неизвестно, сколько безвести пропали, сколько умерли от ранений, сколько попали в плен и какова их там судьба.
Справка УНИАН. В конце августа силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, нужная помощь так и не поступила.
Российские войска обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.
Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.