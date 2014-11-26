Начальник Генштаба провел встречу с главнокомандующим Объединенных ВС США в Европе

Во время встречи начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко ознакомил представителей делегации ВС США с текущей обстановкой в Украине и ходом проведения антитеррористической операции в ее восточных регионах.

В частности, состоялся короткий брифинг, во время которого генерал-полковник Виктор Муженко ознакомил генерала Филиппа Бридлава, Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине господина Джеффри Пайетта и представителей иностранной делегации с выводами проведения антитеррористической операции в восточных регионах Украины и опыт, который получили ВС Украины во время АТО. Также начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проинформировал иностранных коллег о ходе реформирования системы управления и структурные изменения в ВС Украины с учетом опыта проведения АТО в восточных регионах Украины.

Представители ВС США получили информацию относительно опыта по проведению АТО украинским войском, замысла украинской стороны относительно внедрения структурных изменений в Вооруженных Силах Украины, в частности относительно реформирования системы управления, а также взглядов на определенные аспекты и перспективы дальнейшего военного сотрудничества.

Стоит отметить, что проведение данной встречи имеет целью поддержание военно-политического диалога на высшем уровне, обсуждение текущего состояния двустороннего военного сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и ВС США, дальнейшие перспективы и направления развития сотрудничества, а также демонстрацию поддержки Украины со стороны США.

В завершение встречи Главнокомандующий Объединенными ВС США в Европе генерал Филипп Бридлав заверил украинскую сторону относительно дальнейшего сотрудничества.