Начальник Генштаба провел встречу с главнокомандующим Объединенных ВС США в Европе
Сегодня, 26 ноября, в Центральном Доме офицеров ВСУ состоялась встреча представителей Генерального штаба ВС Украины с делегацией ВС США, которую возглавляет Главнокомандующий Объединенными ВС США в Европе генерал Филипп Бридлав.
Во время встречи начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко ознакомил представителей делегации ВС США с текущей обстановкой в Украине и ходом проведения антитеррористической операции в ее восточных регионах.
В частности, состоялся короткий брифинг, во время которого генерал-полковник Виктор Муженко ознакомил генерала Филиппа Бридлава, Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине господина Джеффри Пайетта и представителей иностранной делегации с выводами проведения антитеррористической операции в восточных регионах Украины и опыт, который получили ВС Украины во время АТО. Также начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проинформировал иностранных коллег о ходе реформирования системы управления и структурные изменения в ВС Украины с учетом опыта проведения АТО в восточных регионах Украины.
Представители ВС США получили информацию относительно опыта по проведению АТО украинским войском, замысла украинской стороны относительно внедрения структурных изменений в Вооруженных Силах Украины, в частности относительно реформирования системы управления, а также взглядов на определенные аспекты и перспективы дальнейшего военного сотрудничества.
Стоит отметить, что проведение данной встречи имеет целью поддержание военно-политического диалога на высшем уровне, обсуждение текущего состояния двустороннего военного сотрудничества между Вооруженными Силами Украины и ВС США, дальнейшие перспективы и направления развития сотрудничества, а также демонстрацию поддержки Украины со стороны США.
В завершение встречи Главнокомандующий Объединенными ВС США в Европе генерал Филипп Бридлав заверил украинскую сторону относительно дальнейшего сотрудничества.