Из Минобороны уволили главного врача армии и начали служебное расследование

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Антронатий был уволен с должности "За неудовлетворительную работу по организации медицинского обеспечения в зоне проведения антитеррористической операции и учреждениях здравоохранения Вооруженных Сил Украины, а также во время осуществления процедур государственных закупок».

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Как отмечается, по данному делу назначено служебное расследование.

Недавно Виталий Андронатий сообщил, что в лечебных заведениях Украины медицинскую помощь получили 2924 раненых украинских солдат. Кроме того, он сказал, что сегодня каждый учитель, военный или милиционер должен уметь квалифицированно оказать первую медицинскую помощь, а каждый врач должен быть готовым стать военным врачом.