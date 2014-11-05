В Николаеве открылся новый военно-морской учебный центр

Как сообщили УНИАН в Одесском медиа-центре Минобороны, 5 ноября в центре начались занятия для первых 70 курсантов-моряков.

Согласно сообщению, новое учебное заведение стало наследником традиций 191 учебного центра Военно-Морских Сил ВС Украины, расположенного в Севастополе. После оккупации Крыма преподавательский состав центра был выведен в Николаев. Здесь на базе военно-морского лицея (5-й военный городок) и было создано новое учебное заведение - 198 Учебный центр ВМС ВС Украины.

Начальником центра был назначен капитан первого ранга Шайгена Шайволодяна.

В центре будут изучать военно-морские специальности по 15 направлениям военные моряки срочной службы и военной службы по контракту.

Читайте такжеСовет министров оккупированного Крыма национализировал украинские военные кораблиНа торжество в центр прибыли представители командования ВМС ВСУ - исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки главного командования ВМС ВС Украины капитан первого ранга Александр Орехов и начальник группы военно-учебных заведений управления боевой подготовки штаба командования ВМС ВСУ капитан второго ранга Александр Конотопенко.

Церемония начала обучения началась на плацу учебного заведения. Там начальник Центра капитан первого ранга Шайген Шайволодян проверил готовность личного состава и доложил об этом старшему начальнику. Представители командования ВМС ВС Украины поздравили курсантов с началом учебы и пожелали успехов в овладении военными специальностями.

По словам начальника учреждения капитана первого ранга Шайгена Шайволодяна, курсанты-моряки будут учиться месяц. За это время военнослужащие овладеют программе общевойсковой подготовки. Среди них 29 женщин-военнослужащих.

Завершится обучение выпускными зачетами и приведением курсантов к военной присяге на верность народу Украины.