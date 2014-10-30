Николаевцы встретили героев-десантников, которые вернулись с АТО
15:13, 30 октября 2014Армия
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В Николаеве к воинской части пришли несколько сотен жителей города чтобы встретить десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск ВС, которые вернулись домой из зоны АТО.
mil.gov.ua
Держа в руках украинские флаги и различные элементы национальной символики, люди скандировали: «Слава Украине!» и «Героям Слава!», «Слава ВДВ!», «Слава нации!», «Слава Вооруженным Силам Украины!», говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
mil.gov.ua
Когда приехали десантники, жители образовали коридор славы, встречая каждого героя с цветами, улыбками и скандированием патриотических лозунгов. Военнослужащие были растроганы такой теплой встречей, благодаря жителей за теплые и искренние слова поддержки.
После короткого отпуска воины вернутся к выполнению боевых задач в зоне АТО.
mil.gov.ua
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