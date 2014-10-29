Боевики обстреляли силы АТО вблизи Николаевки, Березового и Славного

14:05, 29 октября 2014
Армия
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Боевики обстреляли из минометов и артиллерии силы АТО вблизи сел Николаевка, Березовый и Славное в центральной и юго-восточной части Донецкой области.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«В Волновахском районе возле села Николаевка террористы дважды обстреляли силы АТО из артиллерии», - отметил он и добавил, что «неподалеку сел Березовый, Славное Марьинского района - из минометов, танков».

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