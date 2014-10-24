Полковник Грилюк: "Мы защищаем свою землю, и это дает вдохновение для всех нас"

К этой системе кроме представителей Министерства обороны и вооруженных сил, включено много волонтерских организаций. Это в частности, психологи из "Ассоциации специалистов преодоления кризисных состояний", имеет представителей в 19 областях Украины, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Нам, прежде всего, не хватало психологов-практиков, поскольку военные структуры, которые должны этим заниматься, неоднократно подвергались реструктуризации. Эту работу сейчас способны выполнять офицеры структур по работе с личным составом", - отметил полковник Сергей Грилюк.

"Сейчас мы принимаем меры по созданию психологической службы вооруженных сил. У нас есть связь с командирами подразделений, и мы имеем полную информацию о все проблемы. В случае необходимости туда сразу же отправляют специалистов", - сообщил офицер.

По его словам, согласно приказу Министра бороны были созданы внештатные группы психологического обеспечения из числа офицеров, которые имеют соответствующие знания и опыт. До этих групп также были включены представители от военных и гражданских учебных заведений, научных учреждений, а также психологи-волонтеры. Работа групп в каждом подразделении длится не менее 4-6 дней, при необходимости специалистов оставляют для дальнейшей работы.

"Сама система работы является трехуровневой. Первый уровень - это работа непосредственно на блокпостах. Второй уровень, наиболее эффективный - это работа с военнослужащими в базовых лагерях. Третий включает работу с личным составом в пунктах постоянной дислокации, или на учебных полигонах, где осуществляется восстановление боевой готовности воинских частей", - сообщил начальник Социально-психологического центра вооруженных сил.

Офицер подчеркнул, что с военнослужащими психологи также работают в госпиталях и центрах реабилитации. Отдельно проводится работа с семьями погибших.

"В настоящее время начальником Генерального штаба приняты соответствующие решения о создании психологической службы в вооруженных силах. Ежедневно у нас работают 11-12 групп психологов в разных регионах Украины, две из которых - непосредственно в зоне АТО. Когда будет полностью создана психологическая служба, предполагается, что только собственными силами мы сможем создать до 24 групп, а с помощью волонтеров - значительно больше", - сообщил полковник Сергей Грилюк.

"Я не могу сказать, что у нас будет "афганский синдром", но у нас, скорее всего, будет "донбасский синдром". Нам приходится фактически перестраивать сознание бойцов, ведь они и представить не могли, что придется бороться со своими же соседями. Но это восприятие останется уже и у грядущих поколений. Именно поэтому это и есть "донбасский синдром", - подчеркнул начальник Социально-психологического центра вооруженных сил.

"Но в чем наши плюсы, так это в том, что мы защищаем свою землю, и это дает вдохновение для всех нас. Ни одна армия мира не смогла бы 4 месяца выстоять в таких условиях. А украинская-смогла! Мы уже имеем опыт, полученный в этой "гибридной войне", и он уже изучается специалистами других государств", - добавил офицер.

"Мы хотим поблагодарить всем представителям волонтерских движений за помощь Министерству обороны и Генеральному штабу, и надеемся на дальнейшее сотрудничество", - подытожил начальник Социально-психологического центра вооруженных сил полковник Сергей Грилюк.