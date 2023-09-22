Резиденция имеет целых четыре этажа и стала 17 в личной коллекции самопровозглашенного президента.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко зря времени не терял, а быстренько построил себе новую резиденцию, чтобы хоть как-то конкурировать с дворцом Путина. Правда, размах немного скромнее.

Как говорится в расследовании YouTube-канала объединения бывших белорусских силовиков BELPOL, новая резиденция "бацьки" обошлась белорусам в примерно 145 миллионов долларов. Она стала 17 во владении Лукашенко.

Внутри поместье полностью выполнено из мрамора, комнаты обставлены элитной мебелью, а в уборных есть золотые ершики. Только диваны на первом этаже резиденции стоили 10 000 долларов.

Там также размещен пункт пропуска гостей с металлоискателями за ориентировочно 39 000 долларов. Его изготавливали специалисты из США и РФ.

В поместье есть бассейн с отдельной VIP-зоной и так называемая "дорожка Кнейпа" - несколько резервуаров, наполненных водой, с контрастной температуры. На дне устанавливают специальные плиты, которые имитируют естественные рельефы камней разного размера и формы, которые массируют стопы во время ходьбы. Также в резиденции есть два джакузи, криосауна, парная и хамам, снегогенератор, массажный кабинет и два "души впечатлений" - "Тропика" и "Сибирская ночь".

"Для закупки двух душей с музыкой диктатор обокрал народ на 93 тысячи рублей", - отметили расследователи.

"Душ впечатлений" - это водная установка, которая позволяет почувствовать себя в различных погодных условиях: жарких тропиках или на морском побережье, в стихии океанского шторма или эпицентре грозы.

На втором этаже разместили рабочую зону с приемными, залами для переговоров, пресс-центром и конференц-залом.

На третьем этаже есть обеденный зал на 28 человек, сервировочная, помещение для горничных, серверная, комната охраны и дежурного адъютанта.

Изюминкой является зал совещаний с потолочным витражом за более чем 2,5 миллиона гривен в эквиваленте.

И это еще не все. В резиденции есть четвертый этаж, где расположен процедурный кабинет с отдельными комнатами для личного врача и охранника.

Последние новости о Лукашенко

14 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в российского диктатора Владимира Путина.

Как узнал проект "ВЧК-ОГПУ", визит Лукашенко в Сочи для личной встречи с Путиным не является внезапным. Белорусская сторона запросила встречу сразу после инцидента с самолетом Пригожина, но получила "отмашку" только сейчас.

15 сентября в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко, на которой последний предложил привлечь Беларусь к сотрудничеству России и Северной Кореи.

Вас также могут заинтересовать новости: