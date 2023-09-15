Путин рассказал Лукашенко о состоянии российской экономики, а также о результатах переговоров с Ким Чен Ыном.

15 сентября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой последний предложил привлечь Беларусь к сотрудничеству России и Северной Кореи.

"Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромен у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы для Беларуси там найдется, учитывая те проблемы, которые существуют", - заявил Лукашенко.

Путин в свою очередь отметил, что Россия и КНДР будут действовать в рамках международного права. Также российский правитель опроверг слухи, что Северная Корея отправит своих граждан добровольцами воевать против Украины.

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Путин рассказал Лукашенко о состоянии российской экономики, а также о результатах переговоров с Ким Чен Ыном.

Добавим, что 14 сентября Лукашенко анонсировал свой визит в Россию. Беларуский узурпатор впервые посетил РФ после смерти Евгения Пригожина.

Сотрудничество России и Северной Кореи – что известно

Как писал УНИАН, накануне Ким Чен Ын посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Перед началом переговоров мировая пресса писала, что Путин будет просить у Кима оружие для войны против Украины, но никаких конкретных заявлений на эту тему по итогам встречи не было.

Диктатор КНДР во время встречи с Путиным заявил, что РФ "одержит победу над злом в этой священной войне".

В ГУР МОУ после визита Ким Чен Ына в Россию сделали вывод, что армия оккупантов имеет серьезные проблемы с обеспечением.

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