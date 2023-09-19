По его словам, на встрече с Путиным он обсуждал оборону и безопасность.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с диктатором Владимиром Путиным заговорил о "настораживающих факторах" и войне в Украине.

Во время одного из совещаний Лукашенко заявил, что Беларуси надо уделить больше внимания сфере обороны, в том числе и финансово, намекая на то, что война в Украине может получить продолжение, но на территории других стран.

"Последние переговоры на вашей земле (в России - УНИАН) были посвящены обороне и безопасности. Мы знаем, что Украина - это только начало. Это, знаете ли, цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что будет неискренне", - заявил диктатор, очевидно, имея в виду Запад.

По его словам, Беларусь и Россию "более всего настораживает Польша, за которой стоит Америка". По версии сумасшедшего диктатора, США хотят "развалить ЕС", а точкой опоры для них якобы является именно Польша.

Более того, Лукашенко заявил, что Беларусь перенимает опыт ведения войны в Украине от "вагнеровцев". По его словам, в ВС РБ "есть основа", а технологии они перенимают у Китая и России.

Лукашенко летал к Путину

14 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в российского диктатора Владимира Путина.

Как узнал проект "ВЧК-ОГПУ", визит Лукашенко в Сочи для личной встречи с Путиным не является внезапным. Белорусская сторона запросила встречу сразу после инцидента с самолетом Пригожина, но получила "отмашку" только сейчас.

15 сентября в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко, на которой последний предложил привлечь Беларусь к сотрудничеству России и Северной Кореи.

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