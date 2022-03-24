Венедиктов намерен обратиться в правоохранительные органы.

Бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову подбросили под дверь свиную голову в парике.

Об этом журналист рассказал в своем телеграм-канале.

Также на двери оставили наклейку с украинским гербом и антисемитской надписью на немецком языке.

"Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры? Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?", - возмутился Венедиктов.

Венедиктов намерен обратиться в правоохранительные органы. По словам журналиста, свиную голову подбросил "человек в форме Delivery Club" (крупнейший сервис доставки еды и продуктов в России).

В начале марта Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ ко всем ресурсам "Эха". После этого совет директоров станции принял решение о ликвидации радиостанции. Венедиктов покинул должность главного редактора и сообщил, что теперь будет заниматься развитием исторических проектов.

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