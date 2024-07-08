В частности, надо объединить все силы, чтобы остановить РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты Китай и весь Европейский Союз вместе могли бы выступить с посреднической миссией, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Президент напомнил, что Украина предложила Формулу мира и является открытой к любым предложениям других стран.

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"Что касается премьер-министра Орбана - он был в Киеве. После этого улетел в Москву. Я не знал о том, что он летит в Москву. Это его независимый выбор", - сказал Зеленский.

При этом, президент сообщил, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан быть посредником.

"Нет посредничества между Россией и Украиной. Могут посредниками быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве. Это о возможностях. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию. Либо Россия и Путин зависят от этого. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее, чем российская. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты Америки - такая страна. Я думаю Китай - такая страна. Я думаю и Евросоюз - не какая-то одна страна в ЕС, а весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что поэтому и была предложена возможность, как давить на Россию и как остановить Путина.

"А для этого надо объединить все силы. Он не уважает тех, кто слаб. И даже если он встречается с тем или иным государством - это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги. Но, за этой демонстрацией, всегда у него идет кровавая демонстрация, которую он и продемонстрировал сегодня утром в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "россияне целенаправленно били по детям сегодня".

По состоянию на 14:30 известно о двух погибших в больнице "Охматдет". Оба - взрослые. В частности, одна врач. Сейчас информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время, есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Зеленский эмоционально отреагировал на заявления РФ о том, что в атаке на детскую больницу "Охматдет" якобы виновата украинская ПВО, а не российские ракеты.

"Какой цинизм снова демонстрируют ублюдки из Кремля в том, что "это работала украинская ПВО". Что это "украинская ПВО", а не их рассчитанный удар. Я благодарен всем украинцам, которые выкладывают видео, где конкретно видно прямой ракетный удар, которым были ранены и убиты многие украинские люди сегодня", - сказал Зеленский.

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