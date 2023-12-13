Туск отметил, что готов к встрече и будет "очень рад" встретиться.

Новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться уже в четверг. Как пишет tvn24.pl, об этом он сказал в среду по прибытии в Брюссель на саммит ЕС.

В частности, Дональда Туска на пресс-брифинге спросили, приедет ли он в Киев в рамках укрепления сотрудничества с Украиной и о возможной встрече с президентом страны Владимиром Зеленским.

В ответ он отметил, что украинская сторона предложила встречу в четверг утром.

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"Украинская сторона предложила встретиться завтра утром, технические детали согласовываются. Я также буду очень рад встретиться с президентом", - сказал Туск.

В то же время он отметил, что "пока нет решения о том, как будет выглядеть присутствие президента Зеленского" на заседании, поэтому нет четкого ответа о том, где и когда состоится встреча.

Туск также отметил, что имеет дружеские отношения с Зеленским.

"И когда друзья приглашают, на следующий день я там, где должен быть", – добавил он.

Туск стал новым премьером Польши

11 декабря Дональд Туск был избран премьер-министром Польши. "За" проголосовали 248 депутатов польского Сейма, "против" - 201.

Дональд Туск уже возглавлял польское правительство в 2007-2014 годах. Он обещает разблокировать границу с Украиной и положить конец спорам между Варшавой и Киевом.

Туск также отмечал, что правительство Польши будет требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине.

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